Anteprima24.it - Scontro auto-ciclomotore, 24enne ricoverato in codice rosso

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale nel pomeriggio in via Napoli all’incrocio con la Tangenziale Ovest. Undi Ceppaloni a bordo di unè stato trasportato inin ospedale dopo unocon una Peugeot condotta da un 28enne di San Lorenzello. L’urto con l’vettura è stato molto violento. Le cause dell’incidente sono ora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale. Ilè risultato senza patente e senza assicurazione, ed è stato deferito all’rità giudiziaria. Sul posto oltre al personale del 118 anche i Vigili del Fuoco. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.