Sanità, in Italia nei prossimi 10 anni serviranno il 30% dei medici in più, specie al Sud

Lainnecessita di molti nuovie infermieri nei10per evitare il collasso. A fornire questo quadro è uno studio di Banca d’che rimarca la necessità per gli ospedali di assumere, nella prossima decade, il 30% in più deie il 14% degli infermieri (in termini di incidenza sull’organico alla fine del 2022) a causa del turnover del personale sanitario per pensionamenti e del potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dal Pnrr. I numeri nazionali si aggravano, inoltre, soprattutto nelle Regioni del Sud., servono piùinIl risultato dello studio condotto da Banca d’assume proporzioni più ampie se dalle percentuali si passa ai numeri assoluti. In, nel prossimo decennio, agli attuali organici dellanello specifico: 55milain più; 44mila infermieri in più; 20mila professionisti in più (operatori socio sanitari e addetti alla riabilitazione).