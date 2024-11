Real Madrid-Milan toccante ricordo delle vittime dell’alluvione | Siamo tutti Valencia

Leggi tutto su Sportface.it

Il pallone rotola perché non può essere altrimenti. Prima però c’è il. E, match della quarta giornata della fase campionato di Champions League – è stata l’occasione per omaggiare le(222 il bilancio aggiornato)dizone limitrofe. Le due squadre sono scese in campo con una maglietta dedicata al popolono nella rispettiva lingua: “”, “Todos somos”. Sugli spalti del Bernabeu è stata esposta una coreografia in omaggio alla bandiera della Comunitàna. Inoltre è stato osservato un minuto di silenzio ed è stato riprodotto l’inno della comunità autonoma con un violino. Commossi i presenti. Soprattutto Paulo Fonseca, apparso piuttosto emozionato al momento del: “” SportFace.