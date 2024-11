Bergamonews.it - Rapinano il supermercato, ma restano imbottigliati nel traffico in Val Brembana: presi

Leggi tutto su Bergamonews.it

San Pellegrino Terme. Hanno rapinato un, ma poi sono rimastineldella Valle. Tre persone sono così finite in manette domenica pomeriggio, dopo avere assaltato il punto vendita ‘Md’ di San Pellegrino Terme. Intorno alle 18, due minorenni hanno fatto irruzione nel market. Volto travisato e pistola in mano, hanno minacciato l’unica cassiera presente in negozio facendosi consegnare il magro bottino: circa 150 euro. Fuori, ad attenderli, c’era il loro complice: un uomo di 59 anni, al volante dell’auto sulla quale si sono dati alla fuga. Le strade per fuggire, però, non sono molte. E a quell’ora sono piuttosto trafficate. Per i carabinieri di Zogno, arrestare i malviventi è stato un gioco da ragazzi. I due giovanissimi sono stati portati al carcere Beccaria di Milano, il complice più anziano a Bergamo.