Quando il sorteggio delle ATP Finals 2024? Programma orari possibili gironi

Giovedì 7 novembre alle ore 12.00 ci sarà ilche andrà a definire la composizione dei dueATP: in ciascunaquattro fasce di merito saranno presenti due tennisti, che ovviamente non potranno incontrarsi tra loro nella prima fase, dovendo andare a finire indifferenti. La Race ATP, che definirà gli otto qualificati, si chiuderà sabato 9 novembre, dopo le finali dei tornei di categoria ATP 250 di Belgrado e Metz: al momento cinque tennisti sono già certi di avere un posto riservato a Torino, mentre a partire dalla giornata odierna saranno in quattro a giocarsi gli ultimi tre pass a disposizione. Saranno presenti in prima fascia l’italiano Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, i quali non potranno affrontarsi nella prima fase a, mentre nella seconda urna verranno inseriti lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.