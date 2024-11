Notizie dal mondo ASviS Tagli agli asili nido rete EducAzioni | Così si creano famiglie di serie A e B

Leggi tutto su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 30 ottobre 2024 L’obiettivo del Governo italiano, fissato con la Legge di bilancio 2022, di garantire entro il 2027 una copertura del 33% dei nidi d’infanzia su base locale, sia a livello comunale che di bacino territoriale, è stato messo in discussione nel recente Piano strutturale di bilancio di medio termine inviato a Bruxelles. È quanto osservato dalla, che riunisce numerose associazioni impegnate nella difesa dei diritti educativi tra cui l’, con un comunicato stampa rilasciato il 29 ottobre in cui emerge la preoccupazione che si creinodiA ediB. Seppur distante dal target europeo del 45% fissato per il 2030, il Governo nel Piano ha dichiarato che gli stanziamenti consentiranno di raggiungere il 33% di copertura del servizio sul territorio nazionale, come previsto dalla normativa.