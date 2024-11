Ilgiorno.it - "No, bando per il restyling"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Nel giorno in cui Inter e Milan presentano la manifestazione di interesse per realizzare il nuovo stadio nell’area di San Siro, il consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini annuncia di avere depositato la proposta di unpubblico per ristrutturare il Meazza, mantenendo la proprietà pubblica. La delibera potrebbe essere votata dal Consiglio comunale nelle prossime settimane. Il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, intanto, protesta per la modalità con cui il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di comunicare le novità su San Siro: "La provocazione di ignorare il Consiglio con modalità così pacchiana è inaccettabile".