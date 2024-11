Quotidiano.net - Mosca, 'auguriamo agli Usa di superare crisi della democrazia'

Leggi tutto su Quotidiano.net

al popolo americano dilae la divisionesocietà". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito alle elezioni negli Usa. Alla Russia, ha aggiunto Zakharova, "non interessa" chi vincerà le elezioni, perché negli Stati Uniti "si è sviluppato un consenso bipartisan riguardo alla sfida" con. Ma "sarebbe logico - ha concluso la portavoce - che l'inquilinoCasa Bianca, chiunque egli sia, si concentrasse sulla risoluzione dei problemi del suo Paese e non cercasse avventure a decine di migliaia di miglia dalle coste americane".