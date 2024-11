Nerdpool.it - Metal Slug Tactics è disponibile

L’iconico franchisesi arricchisce oggi con, un nuovo titolo e modo di intendere il mondo che tanto abbiamo amato coi cabinati. Omaggio a un classico di tutti i tempi,è alimentato da un esplosivo fascino arcade e porta le iconiche battaglie diin un gioco strategico a griglia. Preparatevi a lanciare attacchi aerei, a scatenare potenti special e a superare i vostri nemici in più di 20 tipi di missione su 100 mappe dettagliate e disegnate a mano. La perseveranza è la chiave della vittoria sia per i nuovi arrivati che per i veterani. Imparate le lezioni preziose dai vostri precedenti incarichi e spianate la strada verso una vittoria combattuta mentre aumentate le vostre abilità, adattate il vostro arsenale e rifiutate di tirarvi indietro nell’adattamento tattico definitivo di