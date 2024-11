Sport.quotidiano.net - Mesola allunga, la Comacchiese non molla

Ilconsolida il vantaggio e allarga il fossato sulle inseguitrici. Domenica ha avuto ragione con il più classico dei risultati sul Faro di Gaggio Montano. "Non è la fuga per la vittoria – mette le mani avanti il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – ci sono ancora tante partite da disputare, restano però i tre punti raccolti contro una squadra che l’anno scorso era in Eccellenza. Siamo in serie positiva da tante giornate, però è vietato abbassare la guardia, a cominciare da domenica prossima, in casa con il Castenaso, la nostra bestia nera". Ha perso contatto la, fermata a domicilio dal Felsina. "Non siamo riusciti a sbloccarla subito – commenta rammaricato il direttore generale rossoblù Alessandro Farinelli – nel secondo tempo abbiamo costruito poco, anche perché per fare gol e spettacolo bisogna essere in due e il Felsina ha badato solo a difendersi e perdere tempo.