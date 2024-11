Matt Damon | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutto su Cinefilos.it

: 10chenon saiè uno degli attori più apprezzati degli ultimi trent’anni. Ma non solo: è anche uno sceneggiatore e produttore di successo. Premiato con i riconoscimenti più prestigiosi del cinema, come l’Oscar e il Golden Globe, ha sempre dimostrato il suo talento con scelte coraggiose e mai uguali tra loro, venendo apprezzato per la sua versalità e l’abilità di fare propri tutti i personaggi che interpreta. La sua lunga e gloriosa filmografia ne è una testimonianza insindacabile. Ecco, allora, quello chenon sapevate su. I film in cui ha recitatoI film dida giovane 1. Ha recitato in celebri film. Nel 1988 debutta al cinema in Mystic Pizza, in un piccolo ruolo. Ottiene la sua prima parte importante per il film Il coraggio della verità (1996).