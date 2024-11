Tg24.sky.it - Insulto a Vannacci dal palco, Bersani assolto da accusa di diffamazione a Ravenna

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Lo aveva definito con l'epiteto "coglione" durante un'intervista daldella Festa dell'Unità dil'1 settembre 2023. Il Tribunale dihaPier Luigidall'di avere diffamato il generale Roberto, in seguito eletto europarlamentare con la Lega, "perché il fatto non sussiste".La ricostruzione dei fattiSulla questione, come riportato dal Resto del Carlino, dopo la querela di, il 27 febbraio la Procurate aveva chiesto perun decreto penale di condanna per 450 euro di multa peraggravata dal mezzo (oltre che davanti a centinaia di persone, l'intervista era stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Pd), in quanto poteva "dirsi provata la penale responsabilità sulla base delle documentazioni audio-video" acquisite dalla Digoste.