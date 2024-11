Lanazione.it - Il Premio Sportivo Nazionale La Clessidra ad Anghiari

Arezzo, 5 novembre 2024 – IlLacompie 15 anni e si appresta a festeggiare con un'edizione 2024 ricca, come di consueto, di grandi ospiti. Una serata, quella che si terrà al Teatro diil prossimo 12 novembre, che sarà dedicata ai "Campioni" (non solo sul campo ma anche nel cuore degli sportivi), in un percorso che attraverserà le storie degli ospiti premiati che si alterneranno sul palco accompagnati da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci, riconfermatissimi alla conduzione del talk show. Come sempre il filo conduttore della serata sarà la condivisione, col pubblico presente e con coloro che seguiranno l'evento in streaming, dei percorsi professionali e personali degli ospiti, in una conversazione senza filtri che come sempre toccherà le sensibilità della platea.