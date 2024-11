Sport.quotidiano.net - Finalmente l’Europa per Lewis. Ferguson tra i convocati. Che gioia la prima volta

Il grande giorno èarrivato: l’obiettivo per il qualeha lavorato a testa bassa dal giorno dell’infortunio e ancor di più dopo l’aritmetica conquista della massima competizione europea nella scorsa stagione èa portata di mano. Dopo il ritorno in campo con il Lecce sabato, è arrivata la convocazione in Champions per il centrocampista scozzese, ovvero colui il quale ha spesso indossato la fascia da capitano la scorsa stagione. Era stato convocato a Cagliari, ma un virus gastrointestinale lo ha costretto al forfait last minute. Con il Lecce, invece, è andato in scena un ritorno da favola: con ingresso e strappo decisivo nell’impostazione dell’azione del gol di Orso. Stasera,potrà ascoltare dal campo la musica della Champions, che insieme all’Europeo con la Scozia era il suo sogno: il primo è svanito per l’infortunio al ginocchio, il secondo è vicino.