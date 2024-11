Zonawrestling.net - Damian Priest: “Se la WWE ce lo permettesse, io e Rhea Ripley potremmo vincere i World Tag Team Titles”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Durante una recente intervista con “The Wrestling Classic”, alla superstar WWEè stato chiesto cosa ne pensasse della possibilità di competere per i titoli di coppia con la sua “Terror Twin”,. Le parole di“Se ce lo lasciassero fare, sarebbe possibile. Sero adi essere la mia partner per iTag, sarebbe possibile al 100%. Credo chebattere chiunque. In questo momento in WWE non c’è nessuno con cui sento di non poter combattere alla pari, e so che lei la pensa allo stesso modo. Quindi, se ci metti inassieme.Hai visto come abbiamo spazzato via Dominik e Liv. Quello è stato un gioco da ragazzi. Se ci mettessero contro i campioni di coppia, non dico che sarebbe un gioco da ragazzi, ma ce la faremmo.