Amica.it - Da usare come cintura ma non solo, cambia i connotati agli outfit autunnali più basici

Leggi tutto su Amica.it

Chi l’avrebbe mai detto che un oggetto piccolo e poco appariscenteun bustier di ma sarebbe stato capace di rendere speciale un look minimale? Eppure le cose stanno proprio così. E la dimostrazione arriva dalla sfilata autunno inverno 2024/25 del brand Max Mara, dove questo item caldo e avvolgente è stato usato in maniera strategica. Sulla passerella, infatti, è stato possibile ammirare uno degli usi che si possono fare del bustier di ma. Ma non bisogna fermarsi qui. Perché la sua versatilità estrema permette di indossarlo in tanti altri modi, tutti altrettanto accattivanti e in grado di svoltare un. GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i miglioriautunno inverno 2024/25 Il detto cheogni cosa Alla sfilata di Max Mara è apparso magicamente questo bustier di ma nero dalla forma tubolare e a costine realizzato in lana e cashmere.