Ceramica la nuova collezione di orologi D1 Milano

D1 Milano - "Ceramica", la nuova collezione di orologi

D1presenta ladi”, una linea creata per offrire un design sofisticato e resistente, pensata per chi desidera un accessorio elegante e funzionale. LaFW24 di D1si distingue per l’utilizzo di materiali di altissima qualità e un’estetica senza tempo, incarnando l’inconfondibile attenzione ai dettagli che contraddistingue il brand. Questirappresentano un perfetto equilibrio tra minimalismo monocromatico e raffinatezza, frutto di una profonda ricerca sui materiali e le finiture. Realizzata in, nota per la sua resistenza ai graffi e all’usura, questanon solo garantisce durata, ma offre anche una finitura elegante e lucida che conserva un aspetto impeccabile nel tempo. D1ridefinisce le tecniche tradizionali, unendo materiali, finiture e colori in un design visionario.