Panorama.it - Bermuda per tutte le stagioni

Leggi tutto su Panorama.it

sono i nuovi protagonisti delle collezioni maschili presentate per la stagione Autunno Inverno 2024/25. Malgrado il retaggio storico/culturale li consideri un capo d’abbigliamento tipicamente estivo, da diversemolti brand del lusso hanno proposto icome alternativa ai pantaloni lunghi anche nella stagione invernale. La rivoluzione-evoluzione dell’abbigliamento maschile formale in particolar modo vede l’abbinamento delle giacche adal taglio classico, simbolo di una nuova eleganza urbana. In realtà , per chi non lo sapesse, le prime “uniformi urbane” risalgono alle fine dell’Ottocento quando i giovani scolaretti vestivano giacca eaffusolati in estate come divisa scolastica (ricordate Pinocchio?). Solo in seguito raggiungono il guardaroba maschile, prima durante la Seconda Guerra Mondiale, indossati dalle truppe britanniche dislocate in zone tropicali o nel deserto, e a seguire come capo d’abbigliamento casual e informale da indossare nelle località di mare e vacanziere, prima dile isoleda cui ne deriva l’appellativo.