Donnapop.it - Beatrice Luzzi litiga a Pomeriggio 5, scoppia il caos con un’altra opinionista: ecco cosa è successo

Con chi hatonello studio di5? L’del Grande Fratello è stata invitata nella trasmissione ed èil. Tutto è cominciato quando Myrta Merlino, conduttrice di5, ha chiesto alla sua ospite se non fosse stata un po’ tranchant nelle sue opinioni su Shaila Gatta; ricordiamo che – poco dopo l’inizio dell’attuale stagione del Grande Fratello –, sulla concorrente, era stata lapidaria, scatenando grosse polemiche. L’del reality aveva criticato la spregiudicatezza della gieffina, ricordandole che la libertà non comprende l’esser irrispettosa nei confronti degli altri. In particolare, infatti, a Shaila veniva rimproverato l’esser provocante con più di un ragazzo all’interno del loft di Cinecittà., compassionevole nei confronti dei concorrenti uomini, aveva detto che capiva il loro essere in difficoltà, in una situazione in cui – oltretutto – non era semplice placare i propri istinti.