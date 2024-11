Ilrestodelcarlino.it - "Basta stipendi d’oro ai manager". Alla Maserati sciopero e presidio

di Gianpaolo Annese MODENA Sarà unodi quattro ore confuori dai cancelli dellaad accogliere l’amministratore delegato di Stellantis Carlo Tavares. La protesta organizzata drsa Fiom Cgil è in programma dalle 8 alle 12 davantisede di via Menotti. "A Tavares – riferiscono dal sindacato – diremo che laha bisogno subito di nuovi modelli per essere rilanciata altrimenti non sono chiari i motivi della sua venuta. Le lavoratrici e i lavoratori continuano a perdere un’importante fetta di salario ogni mese, mentre il suoo come quelli di ogni altro dirigente Stellantis continuano a crescere". La sua remunerazione di 37 milioni di euro "equivale a quella di mille operai solo quando hanno la possibilità di lavorare tutti i giorni". Oltretutto, "si parla di almeno 100 milioni di euro di buona uscita quando l’ad lascerà Stellantis il prossimo anno".