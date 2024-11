Lanazione.it - Apprendere attraverso la non violenza, il libro

Arezzo, 5 novembre 2024 – Si chiamala non, è questo il titolo del volume che sarà presentato ad Arezzo. L’appuntamento è per sabato prossimo 9 novembre, alle ore 17.00 presso l’aula magna del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo dove verrà presentato appunto ildal titolola non. L’evento si svolgerà in occasione di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione dell’autore Pio Castagna, il formatore per Rete pace e Disarmo oltre che Coordinatore di Pax Christi, esperto di relazioni di aiuto, consulente e promotore di progetti nel campo dell’educazione alla pace e alla non. L’appuntamento sarà un’occasione propizia per riflettere insieme agli intervenuti sulla necessità e sull’importanza di una “Educazione alla non”, utile per sviluppare la capacità dei singoli e dei gruppi nella gestione dei conflitti.