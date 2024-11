Secoloditalia.it - Almaviva annuncia l’acquisizione del 100% di Iteris, società Usa quotata al Nasdaq

, gruppo italiano di innovazione digitale,deldel capitale sociale distatunitenseal(ITI.O), attiva nelle soluzioni digitali per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente destinate sia al settore pubblico che a quello privato. “Continua la strategia di rafforzamento del Gruppo e di espansione su mercati a forte tasso di crescita e ad elevato livello tecnologico – commenta Marco Tripi, Ceo del Gruppo– Dopoin aprile di Magna Sistemas, oggiSolutions,IT leader in Brasile nelle soluzioni digitali innovative, questa nuova importante operazione migliora il posizionamento internazionale del Gruppo, in particolare nell’ambito della mobilità sostenibile, in cuigià esprime la propria competitività gestendo commesse di rilievo in Medio Oriente, in UK, in diversi Paesi europei, in tutto il continente americano e in Nord Africa.