Allarme del Centro Consumatori, correntisti truffati allo sportello delle Poste nel Napoletano

Non solo le truffe con le lettere false recanti il logo diItaliane, ma anche raggiri consumati direttamenteall’interno dell’ufficio postale. E’ quanto denuncia ilItalia – Unione Nazionale, che monitora costantemente l’evolversitruffe a carico di ignari. E così se ad inizio ottobre il responsabile regionale dell’associazione dei, Fortunato Giaquinto, con sede a Caserta, aveva dato notizia all’Ansa di tre utenticon un metodo nuovo, ovvero mediante l’invio di lettere daItaliane, ovviamente false, con tanto di tagliandino dove era stampato il pin per la nuova carta, che però non è mai stata consegnata, provocando poi la pronta risposta di, che aveva deciso di rimborsare interamente, e non solo al 50%, le vittime del raggiro – nel frattempo altrisi sono fatti vivi per ottenere il rimborso – oggi Giaquinto segnala meccanismi truffaldini ancora “più preoccupanti”.