Academy, il derby è tuo. Primo ko per il Lusa Massa

Divisione regionale 1. La Raggisolarisvince 82-77 (19-14; 43-35; 64-52) ilcon ilBasketLombarda, restando imbattuta in vetta alla classifica e condannando i cugini alla prima sconfitta. Perdono a sorpresa gli Aviators Lugo, caduti in casa 82-84 (17-24; 32-42; 57-62; 78-78) dopo un supplementare contro l’Aics Forlì. I lughesi possono recriminare per aver fallito il tiro della vittoria sia al termine dei tempi regolamentari che alla fine dell’overtime. Gli Aviators torneranno in campo domani alle 21 sul campo del Castel San Pietro,giovedì alle 21.15 a Rimini con il Tiberius. Turno di riposo per Faenza. Il tabellino diLombarda: Ravaglia 9, Colombo 6, Dalla Malva, Caroli 16, Orlando 12, Castelli, Fabiani 24, Gorini 1, Ciadini 4. All.: Solaroli Il tabellino di Faenza: Garavini 14, Naccari 5, Merendi 2, Ndiaye 11, Dellachiesa ne, Sirri 17, Ravaioli 3, Tartaglia 15, Naldini ne, Camparevic ne, Lazzari 7, Bendandi 8.