Anteprima24.it - 59° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, il Matese 3° in classifica

Tempo di lettura: 2 minutiAlAward 2024, la competizione culinaria che si è svolta questo fine settimana ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, nell’ambito della 59ªdel, ilha brillato sulla scena gastronomica, conquistando un meritatissimo terzo posto. Un risultato che premia l’intero territorio e che premia l’impegno e la passione di chi, ogni giorno, lavora per valorizzare le eccellenze del. Ilè arrivato a questo risultato dopo aver affrontato il concorrente proveniente dalla città di Alba, conosciuta come la capitale del pregiato. Portiamo a casa un ottimo risultato grazie al piatto presentato dallo chef Mario Milo, che ha dimostrato quanto potenziale abbiano i nostri prodotti. “È importante la collaborazione dell’Ente Parco con i Comuni di Castello dele Letino”, ha reso noto il presidente del Parco Regionale del, Agostino Navarra.