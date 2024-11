Wta Finals Riyadh 2024 una buona Paolini non basta | Sabalenka vince in due set e va in semifinale

Leggi tutto su Sportface.it

Jasminedisputa un ottimo match, se la gioca alla pari con Aryna, ma è costretta a cedere in due set alle WTAdi. La numero uno al mondo parte alla grandendo i primi quattro games dell’incontro, poi la sfida diventa equilibrata e riesce con qualche patema di troppo a chiudere in due set con il punteggio di 6-3 7-5 annullando anche due set points alla tennista italiana nel corso del secondo parziale. La bielorussa con questo successo è già certa dell’accesso inda prima in classifica nel girone viola, mentre Elena Rybakin è già eliminata. Restano in corsae Zheng: si giocheranno lamercoledì.INSE.LE COMBINAZIONI-ZHENG QUANDO IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACALa numero uno al mondo parte con un doppio fallo nel primo punto dell’incontro, ma è l’unico momento negativo di un avvio di match dominante.