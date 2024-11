Wta Finals Riyadh 2024 Paolini | Sabalenka ha giocato meglio punti importanti devo resettare subito

Leggi tutto su Sportface.it

“È difficile vedere le cose positive, penso a quello che potevo fare. Sono entrata in campo un po’ così, mi ci è voluto tempo per adattarmi. Lei neipiùhadi me, cerco di farne tesoro e di migliorare”. Così Jasmineai microfoni di Supertennis ha commentato la partita persa contro Arynanelle Wtadi. “All’inizio ho fatto un paio di errori sul mio servizio, le ho lasciato troppo spazio per fare il suo gioco. Nel secondo set ho ripreso il break, lì dovevo essere concentrata per farla giocare meno serena”, ha aggiunto analizzando il match.deveripartire, in vista del doppio di domani e della partita di mercoledì contro Zheng: “farereset, con la Zheng non ho mai vinto, spero di fare una buona partita e giocare“. Wta: “ha” SportFace.