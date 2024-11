Lopinionista.it - Un Natale favoloso … a teatro il gran finale con Carolina

Lo spettacolo toccherà le principali città d’Italia per i saluti finali:Milano, Roma, Torino Salerno, Firenze, Cagliari, Sassari, Bari È il rushper “Un”, lo straordinario spettacolo con, star più amata dai piccoli e daidi, che toccherà le principali città d’Italia a dicembre 2024 e a gennaio 2025. Ormai icona per le famiglie, attesa e acclamata in, seguitissima sui social e in tv,è tra le figure di spicco nel mondo kids. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni e 1 milione di iscritti al suo canale YouTube,è un’outsider nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti.