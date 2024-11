Thesocialpost.it - Terribile tragedia: calciatore ucciso da un fulmine mentre è in campo, diversi feriti gravi

Sono tremende le immagine che arrivano da undi calcio in Perù. Unè morto sul colpo dopo essere stato colpito da undurante una partita nel distretto di Chilca, a 3.200 metri sul livello del mare. Lo sfortunato atleta si chiamava José Hugo de la Cruz Meza, di 39 anni. Oltre a lui, altri cinque giocatori sono rimasti, tra cui il portiere Juan Chocca Llacta, ricoverato conustioni su tutto il corpo. La Dinamica dell’Incidente Laè avvenuta domenica 3 novembre durante una partita regionale tra le squadre locali Juventud Bellavista e Familia Chocca. In un video, si vede José Hugo de la Cruz Meza cadere a terra pochi istanti dopo che l’arbitro aveva ordinato la sospensione della partita per via del temporale. Purtroppo proprio in quel momento ilha colpito ildi gioco, scaricandosi sui giocatori. Anche il portiere Juan Chocca Llacta è stato colpito direttamente ed è stato trasportato in ospedale incondizioni.