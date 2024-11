Inter-news.it - Stankovic: «Parate? Ne scelgo una! Sempre emozionante San Siro»

è stato intercettato a caldo dopo il fischio finale di Inter-Venezia, partita giocatasi a Sane valevole per la giornata numero undici di campionato. Ecco quanto dichiarato nell’immediato post-match di DAZN Filipha parlato così dopo Inter-Venezia: «Quale parata mi è piaciuta di più? Se devo sceglierne una penso quella su Calhanoglu perché non l’ho vista partire ed è arrivata forte. Moltoritornare a San, io qui ho vissute tante emozioni. Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia e io cerco di ripagarlo in qualsiasi modo, sono contento di lavorare con lui e di andare avanti. All’inizio giocavo fuori e mio fratello quello grande faceva il portiere, poi siamo rimasti così. Papà ogni tanto ci portava al campo e tirava bene. Ci ha allenato anche lui diciamo».