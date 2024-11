Social Football Summit | a Roma torna l’evento dedicato al mondo della Football Industry

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Giunto alla settima edizione,anche quest’anno ilal. La location è come sempre allo stadio Olimpico martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Iloffre un’opportunità unica per condividere contenuti innovativi, formarsi e fare networking. Vi partecipano professionisti, executive e decisori provenienti da istituzioni, federazioni, leghe, club, brand, media, aziende e startup. Alcuni degli speaker già annunciati che saliranno sul palco quest’anno sono: Luigi De Siervo (Lega Serie A) Michele Ciccarese (Lega Serie A) Budreya Faisal (Banaat FC) Andrea Sartori (Benchmark) Cristiana Pace (Enovation Consulting) Caroline Carlin (Enovation Consulting) Carlo De Marchis Kike Levy Paola Marinone Alfonso Becerra Francesca Buttara Marina Presello Ivan Ortenzi Nicole Pike (YouGov) Jenny Morris Director CityLeadership Institute Leandro Petersen (AFA) In attesapubblicazione del programma completodue giorni, è ancora attiva la possibilità di partecipare al