Sinner stavolta esulta | sorpresa pazzesca

per il numero uno al mondo che almeno per qualche minuto ha messo da parte i pensieri Si sta preparando nel miglior modo possibile alle Atp Finals Jannik. Il tennista azzurro, dopo la decisione di rinunciare all’ultimo Master 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, vuole prendersi le finali di Torino ma anche dare una mano all’Italia nella Coppa Davis, nel tentativo, non semplice, di ripetere il trionfo dello scorso anno.(Lapresse) – Ilveggente.itJannik si sta allenando a Montecarlo, dove vive, e ha già annunciato che arriverà a Torino in macchina: a lui piace guidare, si rilassa al volante, e così raggiungerà il capoluogo piemontese nel corso dei prossimi giorni. Sempre nell’attesa, ovviamente e purtroppo, della decisione del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione per la positività al Clostebol.