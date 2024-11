Napolipiu.com - Raspadori, due big di Serie A sulle sue tracce: la posizione del Napoli

Il talento azzurro piace a diverse squadre italiane, ma Conte lo considera una risorsa importante per il suo progetto Giacomovive un momento particolare con la maglia del. Il talento dell’attaccante azzurro, tra i più promettenti del calcio italiano, fatica ancora a trovare quella continuità necessaria per la sua definitiva consacrazione. La situazione diAntonio Conte apprezza le qualità del jolly offensivo, ma finora il minutaggio concesso al calciatore è stato inferiore alle aspettative. Nonostante questo, il club partenopeo non ha intenzione di privarsi del giocatore prima della prossima estate. Le pretendenti Come riporta calciomercato.com, l’Atalanta di Gasperini ha messo gli occhi sull’ex Sassuolo. Il tecnico bergamasco cerca rinforzi nel reparto offensivo, considerando anche il lento inserimento di Zaniolo. Non solo la Dea: anche il Milan monitora la situazione, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Morata.