Sport.quotidiano.net - Prima categoria. L’Orbetello vince ed allunga in vetta alla classifica complice il pari del Pianella. Lo Scarlino si toglie dai guai vincendo contro il Sant’Andrea un match delicato

Ilpareggia einndo il derby del Comune di Orbetello. La formazione lagunare di mister Federici fa suo il derbyil Fonteblanda e sale a quota 21 punti in. Grande forma per i biancocelesti che ad oggi sono l’unica formazione maremmana ai vertici del girone C di. Delude ancora come detto il Fonteblandaterza sconfitta di fila per il neo tecnico Mario Gurma, che sta facendo rimpiangere l’esonerato Sabatini. Fonteblanda che dovrà rivedere qualcosa anche a livello di calciomercato da dicembre. Lagunari che, con la rivoluzione nel mercato estivo, sembrano davvero aver allestito una corazzata capace dire il campionato e magari salire insuperiore.