Sport.quotidiano.net - Ozzano ok con Valdiceppo. E il Bologna 2016 la spunta

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Tripletta del primo weekend novembrino per le bolognesi impegnate in B Interregionale. Nella division C torna il sorriso sui volti deldi coach Giovanni Lunghini, che interrompe la striscia negativa arrivata contro Cremona e Bergamo e strappa 2 punti di misura importantissimi per rimettersi in carreggiata. Soprattutto perché il prossimo fine settimana è in arrivo lo scoglio più alto da superare, quello contro la regina Sangiorgese, che sarà di scena domenica alle 17 in casa dei rossoblù. Fine settimana positivo anche per le due ’nostre’ impegnate nella division E. Ottimi successi esterni sia per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che strappano i due punti sul parquet umbro dicon un importante 56-64, sia per l’Olimpia Castello, che piega il fanalino di coda Teramo 78-90 rimettendosi prontamente sui giusti binari tanto bramati da coach Mauro Zappi.