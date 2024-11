Ilrestodelcarlino.it - Monsterland a Ferrara, gran finale col botto

, 4 novembre 2024 –de successo per la 14esima edizione di, svoltasi ada giovedì a sabato. L’evento si conferma uno dei festival di Halloween più importanti d’Europa. Migliaia di persone provenienti dall’Italia e dell’estero si sono ritrovate per, per i suoi 12 palchi (sette interni e cinque esterni) aExpo su un’area di 60mila metri quadrati, per la cena e il party al Castello. Gli ospiti Una tre giorni animata da oltre cento artisti, da scenografie e allestimenti unici nel suo genere, da un ring di wrestling e dallo show Extreme Freestyle Motocross. La line-up diè stata all’insegna della trasversalità più assoluta, basti pensare alle esibizioni di top artist italiani quali Geolier, Guè, Rose Villain e Tedua e di autentici fuoriclasse mondiali della musica elettronica.