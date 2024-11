Ilgiorno.it - M4, problemi per il pagamento di biglietti e abbonamenti

Milano – Non sembra ancora aver superato il periodo di completo rodaggio il servizio sulla M4 offerto ai pendolari milanesi. Se i treni viaggiano regolarmente, sussistono ancora problematiche per i pagamenti, elettronici e non, attraverso le colonnine. Un dato che diventa più evidente nei primi giorni della settimana e del mese, quando i viaggiatori acquistano i tagliandi periodici. Sciopero trasporto pubblico locale dell’8 novembre 2024: orari e fasce di garanzia (che ci sono) Oggi è risultato infatti impossibile alla stazione Frattini e San Babila effettuare i pagamenti disingoli, mensili, annuali attraverso le carte di credito. Il terminale si ferma in attesa di processare ile dopo il periodo di attesa rilascia il messaggio di errore. Attenzione anche a chi decide di pagare in contanti. Impossibile, in diverse colonnine, pagare con determinati tagli e se dopo aver accettato i primi non si riesce ad arrivare alla cifra che serve per l'acquisto, la macchina restituisce i soldi in moneta, ma non quelli in carta.