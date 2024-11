Quotidiano.net - L'ultimo giorno di Trump e Harris, comizi negli Stati in bilico

Nelle ultime 24 ore prima dell'election day Kamalae Donaldcontinueranno il tour de force degliin. Donaldinizierà la giornata alle 10, le 16 in Italia, con uno a Raleigh, in North Carolina, poi si sposterà in Pennsylvania per due eventi, a Reading e Pittsburgh, e chiuderà la giornata alle 22.30, le 4 di mattina in Italia, con una manifestazione a Grand Rapids, in Michigan. Anche la democratica sarà nel pomeriggio, più o meno alla stessa ora del suo rivale, a Pittsburgh, in Pennsylvania. E poi chiuderà la campagna, sempre nello Stato in, con uno e un concerto a Filadelfia con Lady Gaga e Oprah Winfrey.