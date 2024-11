Spazionapoli.it - “Lookman o Kvara”: Salvatore Bagni non ha dubbi

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Chi prenderesti tra? Dopo Napoli-Atalanta è arrivata la sentenza dell’ex azzurro. Ademolaè stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria dell’Atalanta allo stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita che ha certificato il valore di una squadra, quella nerazzurra, che in quel di Fuorigrotta ha portato a casa una vittoria convincente. Per il Napoli, di contro, pochi segnali positivi e tanto da lavorare in vista della prossima sfida contro l’Inter a San Siro. Proprio, come detto, è stato il mattatore della giornata con la doppietta firmata ed una prestazione di alto livello. Era proprio il nigeriano uno dei calciatori più attesi del match, così come lo era Khvichatskhelia, che invece non ha rispettato le attese.