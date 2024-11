Iodonna.it - Le accuse sono gravissime e potrebbero allargarsi ad altre star di Hollywood: un riassunto della vicenda che fa tremare il mondo dello spettacolo

Lo scorso 16 settembre, Sean “Diddy” Combs, noto come Puff Daddy o P Diddy, è stato arrestato a Manhattan conledi «tratta di esseri umani a scopo sessuale, rapimento e violenze». L’arresto ha destato scalpore, portando alla luce unache coinvolge anchecelebrità del panorama americano. Combs, figura di spicco dell’hip-hop internazionale, è ora al centro di uno dei processi più delicati e controversi dell’industria musicale statunitense. Il party per i 50 anni di Diddy guarda le foto Il sistema di controllo e intimidazione di Puff Daddy L’inchiesta è stata avviata nel novembre 2023, grazie alla denuncia di Cassandra Ventura, moe cantante che è stata legata a Combs per oltre un decennio.