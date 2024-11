Linkiesta.it - La trappola della prevenzione davanti al pericolo trumpiano

Alla vigilia delle elezioni più importanti nella storia degli Stati Uniti, e nostra, non vorrei cadere in quella che il nostro ministroCultura definirebbe una forma di «apocalittismo difensivo». D’altra parte i segnali, i fatti compiuti e le solide ragioni per temere un’apocalissedemocrazia occidentale sono tali e tanti che forse, come scongiuro, non ci resta che aggrapparci a quel vecchio detto di John Maynard Keynes: l’inevitabile non accade mai, l’inatteso sempre (per i cultori di filologia delle citazioni, rinvio a due lettere in merito, qui e qui, apparse l’anno scorso sul Financial Times).