Sport.quotidiano.net - Il Como (in emergenza infortunati) ko contro l’Empoli, decide la rete Pellegri

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

– Unsenza capo ne coda, perde a Empoli per uno a zero per un gran gol di. Per i lariani è la terza sconfitta consecutiva, la quarta in cinque partite, un crollo dopo un buon inizio di campionato.ina centrocampo, Fabregas però rivoluziona la squadra con Reina in porta, Kempf spostato a centrocampo, con Engelhardt e Belotti di punta. Strefezza mette un bel pallone per la testa di Belotti al 5’, ma la palla prende l’esterno della. Ilrinnovato fatica a trovare meccanismi di gioco validi e l’ Empoli sta a guardare, la prima mezz’ora di gioco è praticamente nulla, con passaggi sbagliati di entrambe le squadre che hanno paura di perdere. Da notare al 27’ una discesa di Gyasi a destra con passaggio rasoterra, perche viene anticipato in scivolata da Dossena. I toscani sembrano leggermente più in palla, ilrisponde solo con qualche inutile discesa di Fadera, che poi passa agli avversari o in zone di campo completamente vuote.