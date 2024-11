I gol di Solanke e la punizione di Maddison aiutano gli Spurs a salire in classifica

Leggi tutto su Justcalcio.com

Dominicha segnato due gol in cinque minuti del secondo tempo mentre il Tottenham rimontava e consegnava all'Aston Villa la prima sconfitta in otto partite di Premier League al Tottenham Hotspur Stadium. L'attaccante dell'Inghilterraha raccolto il passaggio di Dejan Kulusevski e ha passato la palla su Emiliano Martinez portando la sua squadra in vantaggio al 75?. L'acquisto estivo da 65 milioni di sterline è arrivato al secondo da dentro l'area di rigore a 11 minuti dalla fine prima che Jamessegnasse un calcio dinei minuti di recupero mentre il Tottenham ha ottenuto sei vittorie casalinghe consecutive in tutte le competizioni dalla sconfitta in campionato contro l'Arsenal il 15 settembre.