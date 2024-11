Movieplayer.it - I casi di Teresa Battaglia - Ninfa dormiente, Elena Sofia Ricci: "I miei personaggi sono una sfida"

L'Alzheimer e i ricordi da non perdere, l'intuizione femminile, gli insegnamenti di, la location. L'intervista a, di nuovo Tersasu Rai1 in. Dopo l'enorme successo di critica e pubblico è tornata la detectivenata sulle pagine dei romanzi di Ilaria Tuti e portata in tv da Donatella Diamanti e Carlo Carlei (sostituito da Kiko Rosati nella seconda stagione). Prima Fiori sopra l'inferno, oraogni lunedì in prima serata su Rai1. A dare però volto e corpo alla poliziotta che soffre di Alzheimer, dei modi bruschi coi propri sottoposti e ha un fiuto infallibile per la verità, ci ha pensato ancora una volta, interprete versatile che ha attraversato tantie serie di successo sulla tv .