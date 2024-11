Butac.it - Gota fría, DANA e complottismi

Ci sono alcuni profili social e canali video che nei giorni scorsi hanno cominciato a far circolare la notizia che – siccome la serie TV spagnola Respira su Netflix il 30 agosto aveva pubblicato l’ultima puntata di stagione, dal titoloFria, che riguarda una pesantissima alluvione a Valencia – allora la messa in onda della serie è la dimostrazione che qualcuno sapeva tutto, e che si tratta di un complotto poiché era tutto previsto. Questo è quel modo di fare tipico di chi ha paura delle cose che non conosce e necessita di trovare un colpevole con la pistola fumante in mano.