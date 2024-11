Ilrestodelcarlino.it - "Ero disoccupata, ho aperto il negozio. Adesso offro lavoro"

Prima a Ravalle, taglio del nastro 2018, poi a Francolino. E ha già in programma l’apertura di un altro. ‘Casa e bottega’. Pane e quattro chiacchiere, affettato condito con il sapore della tradizione. Loredana Burlacu, 39 anni, viene dalla Romania. Dal 2023 è cittadina italiana, dove ormai vive da 20 anni. Una seconda patria. Si spengono le luci dei negozi nelle frazioni e lei apre. Come fa? "Ho un progetto", risponde Loredana, mentre allunga un sacchetto ad un cliente. Quale progetto? "Aprire nuove attività commerciali, negozi sul modello delle botteghe di una volta nei paesi dove non è rimasto più niente. Quasi più niente" Come è arrivata a Ferrara? "Mio marito è di Ravalle, la scintilla è stata l’amore" Gli altri alzano bandiera bianca, lei subentra. I primi passi del suo progetto? "Mio figlio aveva tre anni, cercavo