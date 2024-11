Quifinanza.it - Elezioni Usa, vittoria del caos o scontro finale tra Occidente e Brics in cerca di rivincita?

Leggi tutto su Quifinanza.it

Lepresidenziali finalmente sono arrivate. Questo voto rappresenta un evento decisivo per il mondo intero, che rivela fratture geopolitiche profonde, in cui si confrontano, di fatto, due visioni del mondo: quella dell’globale, guidato dagli Stati Uniti, e quella delle potenze emergenti del blocco, – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – che aspirano a ridefinire l’ordine internazionale. Questo faccia a faccia, sia politico che economico e ideologico, solleva interrogativi profondi: leamericane saranno ladelinterno, che indebolirà la posizione degli Stati Uniti, o il palcoscenico di un confrontoin cui ciascun blocco lotta per imporre la propria visione del futuro globale? “Gli Stati Uniti sono segnati da una polarizzazione politica intensa, esacerbata dalle lotte interne tra democratici e repubblicani. Ogni schieramento rappresenta ormai visioni opposte sia sulla politica interna che sugli affari esteri” spiegano a QuiFinanza Edgar Bellow, Professore di Geopolitica e Management Internazionale presso la Neoma Business School, e Nathalie Janson, Professoressa associata di Economia presso il dipartimento internazionale di Finanza dello stesso istituto.