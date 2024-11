Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le news del 4 novembre. Proud Boys vicini a Trump pronti ad accusare brogli elettorali

Roma, 4– Ultime battute di una campagna elettorale intensa negli Stati Uniti, le cui tensioni potrebbero non concludersi con i risultati ufficiali. I, gruppo di estrema destra vicino al candidato repubblicano, tra gli organizzatori dell’assalto a Capitol Hill, si sta mobilitando per lanciare accuse dinel caso in cui a vincere sia Kamala Harris. Proprio nelle scorse ore, Donaldha ricordato quando nel 2020 non accettò la sconfitta contro Joe Biden: “Non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca dopo il voto, non avrei dovuto andarmene”, ha dichiarato. “Non ha imparato la lezione, ma la imparerà domani”, ha replicato di candidato vice dei dem, Tim Walz. La guida: quello che devi sapere per seguire leUsa Le notizie in diretta LITITZ, PENNSYLVANIA - NOVEMBER 03: Supporters of Republican presidential nominee, former U.S.