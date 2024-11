EICMA, in mostra 36 moto iconiche per i 110 anni dell’Esposizione

Leggi tutto su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Trentaseiciclette per celebrare i 110di storia di, l’Esposizione Internazionale Ciclo,ciclo e Accessori che si apre a Rho Fiera (Mi) il 7 novembre 2024. Con la: 110di design a due ruote”, aperta dal 7 al 10 novembre, il visitatore potrà compiere un viaggio fra curve, superfici, linee, tecnica e meccanica diciclette che hanno fatto la storia delle due ruote ma anche conoscere da vicino il genio di grandi designer con le loro intuizioni. Il percorso espositivo ospitato al Centro congressi a Porta Sud, nel quartiere espositivo, si snoda fra modelli che hanno lasciato il segno per la loro progettazione. E’ suddiviso in tre sezioni: forme, proporzioni e materiali.Durante l’anteprima stampa che si è tenuta nei locali dellalunedì 4 novembre, il presidente diPietro Meda ha detto: “Leinrappresentano più che un epoca, un tipo, un modo di fare le cose di quell’epoca, un modo quindi di adattare quelle che sono le forme del design.