Donna muore travolta da un treno | panico e paura a bordo

Una donna è morta nella serata di ieri, domenica 3 novembre 2024, investita da un treno in corsa. È successo intorno alle 22:20. Subito è partita la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i 130 passeggeri spaventati a scendere dal convoglio. Cosa è emerso dalle prime indagini? Monza, donna morta investita da un treno. Il tragico fatto è avvenuto nella serata di domenica 3 novembre 2024, intorno alle 22, a Monza.